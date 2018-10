Английский нападающий Ди Си Юнайтед Уэйн Руни продолжает успешные выступления за свой клуб в MLS. В минувшем поединке регулярного сезона английский нападающий стал автором двух мячей в ворота Чикаго Файр, которые обеспечили Ди Си победу.

Английский нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни продолжает успешные выступления за свой клуб в MLS. В минувшем поединке регулярного сезона английский нападающий стал автором двух мячей в ворота "Чикаго Файр", которые обеспечили "Ди Си" победу.Футболисты из "Чикаго" первыми открыли счет, когда забил Рахим Эдвард. Однако в дальнейшем Руни после перерыва сначала сравнял счет, а затем с пенальти принес волевую победу "Ди Си Юнайтед", установив окончательный счет встречи – 2:1..@WayneRooney brace and another important win in the playoff push. #DCU | #DCvCHI pic.twitter.com/gd3S7Iy3et— D.C. United (@dcunited) 7 октября 2018 г.Отметим, что Руни оформил дубль во втором матче подряд. Ранее он отметился двумя мячами в поединке против "Монреаль Импэкт".