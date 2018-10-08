Любовь Успенская на шоу Ты не поверишь! на НТВ откровенно рассказала о том, что за несчастье случилось с ее дочерью Татьяной Плаксиной. После двойного перелома и потери нескольких зубов ей была проведена операция, которая, как оказалось, прошла неудачно, и у Татьяны началось заражение крови.

Любовь Успенская на шоу "Ты не поверишь!" на НТВ откровенно рассказала о том, что за несчастье случилось с ее дочерью Татьяной Плаксиной. После двойного перелома и потери нескольких зубов ей была проведена операция, которая, как оказалось, прошла неудачно, и у Татьяны началось заражение крови.Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина на протяжении долгого времени живет на Коста-Рике. именно там с ней 11 сентября случилось несчастье. Как рассказала сама артистка, катаясь на велосипеде, Плаксина наехала на ветку и упала. Молодая женщина сильно покалечилась, ударившись лицом об асфальт."Два зуба у нее сразу были выбиты. И перелом двусторонний челюсти. Она мне позвонила ночью, я была на гастролях, и сказала, что срочно надо вертолет заказывать, потому что она была на острове. И там нет никакой помощи", – поведала Любовь Успенская.Согласно данным передачи, на Коста-Рику срочно вылетел отец Татьяны, бизнесмен Александр Плаксин. Татьяне провели операцию, но неудачно. У нее началось заражение крови. Тогда Любовь Успенская решила перевезти дочь в Швейцарию. "Дошло до того, что у нее могла быть гангрена. Три зуба нижних ушли на три миллиметра вниз. Их пришлось вырывать и вырезать эту десну, потому что начался абсцесс", – рассказала королева шансона.Сейчас Татьяна Плаксина находится в Москве. Семья ждет новых указаний врачей. "Они говорят, что вторая операция тоже не была идеально сделана. Как сообщила Успенская, дочь "шепелявит", потому что у нее отсутствуют два верхних зуба и три нижних. "У нее же там переломы. Она даже не может открывать рот. Она не может есть пищу нормальную. Только жидкую пищу, перетертую", – объяснила Любовь Успенская.С целью побыстрее забыть этот кошмар, артистка даже обрила дочь на лысо. Процесс радикальной стрижки певица опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Освободишься от прошлого, которое никогда больше не повторится", – сказала певица сидящей в кресле дочери.