Новый ремонт не прошел проверку вентиляцией? Сегодня в новой 49 школе Владимира несколько потолочных плит упали с потолка. К счастью, никто не пострадал. Эту информацию нам сообщили родители детей, которые учатся в 49 школе. Подробности выяснял Игорь Липский.

Новый ремонт не прошел проверку вентиляцией? Сегодня в новой 49 школе Владимира несколько потолочных плит упали с потолка. К счастью, никто не пострадал. Эту информацию нам сообщили родители детей, которые учатся в 49 школе. Подробности выяснял Игорь Липский.Ничего, как вспоминали позже родители учеников 49 школы, не предвещало неприятностей. Дети, как обычно, ушли утром в школу. Но во время уроков, как нам рассказали звонившие в редакцию мамы, сработала пожарная сигнализация. Учителя действовали по инструкции и сразу начали выводить детей на улицу. Вот что позднее родители обсуждали между собой в переписке.Из переписки родителей учеников 49 школы: "Ребёнок сказал. Преподаватель начал кричать: "Бросайте все вещи и выходите". Перед ними плитка с проводами упала. Они в одну дверь побежали - она закрыта. Они побежали к другой. Туалеты все затопило. Они очень испугались. Потом только вернулись за вещами".Из переписки родителей учеников 49 школы: "В 414 кабинете 4 куска плитки упало. Детей держали в школе. Не выпускали".Мы выехали на место, чтобы разобраться в ситуации. В школе нас успокоили. По словам директора, ничего страшного не произошло. Тревога, по словам Светланы Подшибякиной, была учебная. В рамках месячника гражданской обороны школа готовилась провести учебную тревогу завтра. Но сегодня кто-то случайно задел дверью пожарный датчик. Директор лично проверил всю школу и запретил выводить детей. Ученики продолжили свои занятия.Светлана Подшибякина, директор МАОУ "СОШ № 49": "В здании всё абсолютно хорошо. Зато мы теперь точно знаем, что у нас всё работает. Потому что сразу же сработала вытяжка, вентиляция. Дует она очень сильно. То есть она должна забирать дым, по сути дела. Теперь мы знаем, что службы приезжают очень быстро, срабатывают очень быстро, капитально".Тем не менее, на сработку сигнализации отреагировали и специалисты спецслужб. На место прибыли полиция и спасатели. Они подтвердили, что ничего существенного в школе не произошло, никто не пострадал. Однако...Екатерина Шулаева, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области: "Да, они приезжали, оперативная группа. Журналисты стали мне звонить, сообщать, что обрушилась крыша у школы. Выезжала оперативная группа для проверки информации". - "Ну, а что произошло? Что увидели сотрудники?" - "Ну, как мне передали, что информация о том, что несколько плит упало подвесного потолка. То есть, это потолочная плитка площадью 3 квадратных метра. Это происшествие носит скорее жилищно-коммунальный характер, нежели характер чрезвычайных ситуаций".По словам директора школы, плитки не обвалились, а их, как выразилась Светлана Подшибякина, выдул поток воздуха от вентилятора. Это случилось в коридоре здания начальной школы. К слову, как говорят родители школьников, это уже не первый случай, когда плитка с потолка падает на пол.