В подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись два самолета. Инцидент произошел утром 7 октября, однако прессе об этом стало известно только сегодня. Boeing из Гуанчжоу (Китай) успешно приземлился, однако во время движения к месту стоянки зацепил стоявший аэробус А-320. К счастью, пострадавших нет.

В подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись два самолета. Инцидент произошел утром 7 октября, однако прессе об этом стало известно только сегодня.Как передает Пятый канал, виновником аварии стал Boeing, следовавший рейсом "Икар" из Гуанчжоу (Китай).Самолет успешно приземлился, однако во время движения к месту стоянки зацепил стоявший аэробус А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии".В результате у аэробуса был поврежден левый предкрылок и аэронавигационный фонарь.На борту лайнера, прилетевшего из Китая, находились 266 человек. К счастью, в результате столкновения самолетов никто не пострадал.Транспортная прокуратура по данному происшествию начала проверку, передает "Интерфакс".