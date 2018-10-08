Обвиняемый решил инсценировать нападение на самого себя
Обвиняемый решил инсценировать нападение на самого себя
Гороховецкий районный суд рассмотрит дело в отношении гражданина одной из стран СНГ, обвиняемого в ложном доносе, сообщает пресс-служба суда.
По данным следствия, обвиняемый получил около 900 тысяч рублей за поставку товара и передал эти деньги родственнику. Сам он боялся перевозить такую крупную сумму. Через некоторое время родственник обвиняемого перестал выходить на связь и тот подумал, что он решил присвоить деньги. Чтобы оправдаться перед человеком, которому нужно было отдать эти деньги, обвиняемый решил инсценировать разбойное нападение на самого себя.
Мужчина сообщил полицейским, что неизвестные похитили у него все деньги и телефон. При этом он повредил колесо своего автомобиля, а мобильник выбросил. Через некоторое время родственник вышел на связь с обвиняемым и сообщил, что деньги передал по назначению. После этого мужчина сознался, что ввел в заблуждение сотрудников полиции. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.