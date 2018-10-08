Обвиняемый решил инсценировать нападение на самого себя

Обвиняемый решил инсценировать нападение на самого себяГороховецкий районный суд рассмотрит дело в отношении гражданина одной из стран СНГ, обвиняемого в ложном доносе, сообщает пресс-служба суда.По данным следствия, обвиняемый получил около 900 тысяч рублей за поставку товара и передал эти деньги родственнику. Сам он боялся перевозить такую крупную сумму. Через некоторое время родственник обвиняемого перестал выходить на связь и тот подумал, что он решил присвоить деньги. Чтобы оправдаться перед человеком, которому нужно было отдать эти деньги, обвиняемый решил инсценировать разбойное нападение на самого себя.Мужчина сообщил полицейским, что неизвестные похитили у него все деньги и телефон. При этом он повредил колесо своего автомобиля, а мобильник выбросил. Через некоторое время родственник вышел на связь с обвиняемым и сообщил, что деньги передал по назначению. После этого мужчина сознался, что ввел в заблуждение сотрудников полиции. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.