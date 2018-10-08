Говорить о примирении России и Украины можно будет после того, как Украина начнет выполнять хоть один пункт Минских соглашений, считает заместитель председателя комитета российской Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Говорить о примирении России и Украины можно будет после того, как Украина начнет выполнять хоть один пункт Минских соглашений, считает заместитель председателя комитета российской Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.Комментируя высказывания заместителя министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, который заявил о возможности примирения между двумя странами, Водолацкий обратил внимание на противоречие: с одной стороны, Тука говорит, что в Киеве готовы к партнерским отношениям, а с другой — Украина делает все, чтобы разорвать все международные связи и контакты с Россией.Политик напомнил, что власти Украины не выполняют даже Минские соглашения. "Сегодня этого нет, сегодня продолжается обстрел мирного населения", — приводит его слова РИА Новости.По мнению Водолацкого, украинский народ является для России братским, но "Порошенко и его режим никогда ни на йоту не отступит от тех рекомендаций, которые дает Госдеп". Поэтому, продолжил депутат, нормальные братские отношения возможны в обозримом будущем, но не с режимом Порошенко".