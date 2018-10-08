Злоумышленники представились автотуристами и попросили денег на лечение водителя

Злоумышленники представились автотуристами и попросили денег на лечение водителя90-летняя жительница Костромы отдала аферистам 107 тысяч рублей на лечение несуществующего человека, сообщает управление МВД по Костромской области.4 октября пенсионерка на улице познакомилась с двумя злоумышленниками, которые представились автотуристами. Провожая пожилую женщину до дома, они рассказали ей о том, что их водитель якобы заболел, и ему требуется срочная операция. Злоумышленники попросили денег на лечение, пообещав вернуть не следующий день.Пенсионерка отдала аферистам все свои сбережения. Деньги ей, конечно же, никто не вернул. 5 октября потерпевшая написала заявление в полицию. Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают личности подозреваемых.