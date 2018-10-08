Пострадавшие женщина и мужчина госпитализированы

Пострадавшие женщина и мужчина госпитализированыВ Коврове на проспекте Ленина легковушка сбила двух пешеходов. Авария произошла ночью 7 октября.По информации от ГИБДД, 21-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai Getz потерял контроль за движением машины. Из-за этого иномарка вылетела за пределы проезжей части прямо на тротуар, где и сбила двух пешеходов.В результате ДТП 33-летняя женщина госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Такие же травмы получил и 41-летний мужчина.