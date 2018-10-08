На наркодилера полицейских вывел гашиш массой почти в 50 грамм

На наркодилера полицейских вывел гашиш массой почти в 50 граммТранспортная прокуратура Владимирской области проверила законность возбуждения 2-х уголовных дел в отношении владимирца.Мужчину подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. В его квартире обнаружили и изъяли более трех килограмм наркотиков.На наркодилера полицейских вывел «гашиш» массой почти в 50 грамм, который нашли в лесу недалеко от железной дороги.В ходе обыска в доме мужчины правоохранители нашли еще 88 грамм марихуаны, почти 3 килограмма гашиша и более 100 грамм амфетамина. Они были приготовлены для сбыта жителям областного центра.Ход расследования по делам взят на особый контроль.