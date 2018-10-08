Фигуранты сообщества переоборудовали нежилые помещения для незаконного проживания иностранных граждан, а другую часть помещений переоборудовали под швейные цеха...

«На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по факту организации преступного сообщества, деятельность которого была направлена на осуществление нелегальной миграции и незаконное использование товарного знака на подпольных швейных фабриках, решением суда признаны виновными два организатора противоправной деятельности. Им назначено наказание в виде 15 и 16 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, преступное сообщество включало в себя две организованные этнические группы. С декабря 2012 по июль 2013 года фигуранты сообщества переоборудовали нежилые помещения для незаконного проживания иностранных граждан, а другую часть помещений переоборудовали под швейные цеха для осуществления незаконного использования товарных знаков известных производителей одежды и обуви.По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих предполагаемых организаторов преступного сообщества в июне 2016 года.В 2017 году Измайловский районный суд г. Москвы признал восьмерых участников сообщества виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 6 месяцев до 7 лет.В феврале текущего года уголовное дело в отношении организаторов с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Измайловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28