В эксплуатацию образовательное учреждение сдали всего пару месяцев назад

В эксплуатацию образовательное учреждение сдали всего пару месяцев назадВ одном из коридоров новой школы №49 в микрорайоне 8-ЮЗ Владимира с потолка упала плитка. Об этом школьники рассказали родителям. Информацию подтвердили в Оранжевом доме.Как рассказали родители учеников, в стенах школы заревела сигнализация и заработала аварийная вентиляция. Плитка около входа в один из классов на 4 этаже улетела из-за потока воздуха. Около 5 метров подвесного потолка оказались поврежденными.Глава пресс-службы городской администрации Александр Карпилович рассказал, что плохо закрепили 2 или 3 плитки из пенопласта. А проверка системы оповещения была плановой. Ее проводили под наблюдением сотрудников управления образования.«Включение системы оповещения и обрушение плитки не надо связывать между собой. Я спросил у директора школы, все ли в порядке с кровлей. Мне сказали, что 3 плитки действительно отлетели. Но в этом нет ничего страшного», − объяснил Александр Карпилович.