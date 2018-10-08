Для специалистов-археологов, сотрудников музеев, студентов ВУЗов и научной общественности будут интересны и доклады, представляющие новые научные концепции осмысления археологического материала

Для специалистов-археологов, сотрудников музеев, студентов ВУЗов и научной общественности будут интересны и доклады, представляющие новые научные концепции осмысления археологического материалаИнститут археологии РАН и Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник проводят 18 - 20 октября 2018 г. IX научно-практический семинар "Археология Владимиро-Суздальской земли". Открытие семинара состоится 18 октября 2018 г. в 9.30 в музейно-выставочном центре «Палаты» Владимиро-Суздальского музея-заповедника (г. Владимир, ул. Б. Московская, 58).На семинаре предполагается представить и обсудить результаты новых исследований по археологии и средневековой истории Владимиро-Суздальской земли и сопредельных территорий. Для специалистов-археологов, сотрудников музеев, студентов ВУЗов и научной общественности будут интересны и доклады, представляющие новые научные концепции осмысления археологического материала, и сообщения о результатах полевых исследований последних лет.В рамках семинара 19-20 октября 2018 г. будет организован круглый стол "Новые проекты по изучению средневековых памятников Верхневолжья". Круглый стол будет проходить на площадке Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (г. Плес, ул. Луначарского, 6, Левитан-холл). Организаторами круглого стола являются Некоммерческое партнерство "Шуйская археологическая экспедиция" при поддержке Фонда Президентских грантов и Плесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.Ждем Вас на семинаре!