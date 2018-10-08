Происшествие случилось рано утром

Происшествие случилось рано утромВ районе села Сновицы в Суздальском районе произошла авария с двумя грузовиками. Один большегруз въехал в бок другому. От удара автомобиль улетел в кювет. Происшествие случилось утром 8 октября, сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.На место ДТП выехали спасатели, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи. По данным МЧС, в аварии есть пострадавшие.В ликвидации последствий ДТП принимали участие 10 человек и 4 спецмашины.