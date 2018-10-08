В Красноярске учительница английского языка вела интимную переписку с учеником старших классов, сообщает интернет-журнал Сиб.фм. Инициатором общения стал сам подросток.

В Красноярске учительница английского языка вела интимную переписку с учеником старших классов, сообщает интернет-журнал Сиб.фм. Инициатором общения стал сам подросток.Ученик написал 30-летней учительнице: "Привет, красотка". В ответ женщина стала рассказывать о себе: "Привет. Мне сказали, что ты хочешь познакомиться. Мне 30 лет. Разведена. Две дочери. Два высших образования. Не пью и не курю. В сексе – огонь".Позднее она стала отправлять ему свои откровенные фотографии и даже предложила устроить дополнительные занятия по английскому языку в обмен на интим.Последней каплей для мальчика стало ее предложение пожениться и родить детей. Школьник понял, что так продолжаться больше не может, и опубликовал их переписку в социальных сетях. Бывшие коллеги учительницы рассказали в интервью каналу "360", что женщина проработала в школе всего один месяц. На ее уроках неоднократно были проблемы с дисциплиной, а ее знания по английскому были очень слабые.Руководство школы уже направило заявление в ПДН Красноярского края. МВД начало проверку в отношении женщины на предмет совращения несовершеннолетнего.