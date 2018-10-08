По Рокадной дороге, а также по улице Тракторной, уже в эту субботу поедут рейсовые автобусы.

По Рокадной дороге, а также по улице Тракторной, уже в эту субботу поедут рейсовые автобусы. Изначально планировалось пустить по территории промзоны автобусы 27-го маршрута, но горожане выступили против изменения данного маршрута. Чиновники, услышав жителей города, приняли решение пустить 21 маршрут, у которого есть множество дублёров. Также на заседании топонимической комиссии двум остановкам были присвоены названия. Остановочный пункт между домами № 45 и № 48 по улице Тракторной получил название в честь торгового центра, располагающегося по соседству. А так же было дано имя остановке улица Почаевская в честь одноименной улице рядом с домами № 3 и № 2А. Остановочный пункт в районе мясокомбината пока не получил своего имени – этот вопрос члены топонимической комиссии будут исследовать дополнительно.