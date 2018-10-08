Там вы увидите работы трех современных художников – Александра Ворохоба, Ольги Хан и Фёдора Воробьёва

Там вы увидите работы трех современных художников – Александра Ворохоба, Ольги Хан и Фёдора ВоробьёваВыставка трех современных художников – Александра Ворохоба, Ольги Хан и Фёдора Воробьёва – совместный проект Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника и галереи «МастАрт» (г. Москва).Скульпторы принадлежат к молодому, но зрелому поколению, воспитанному на традициях классического академического искусства и одновременно ищущему свой путь в искусстве, собственный узнаваемый стиль. Работы мастеров отличает минимализм формы, лаконичность выразительных средств, точность и ясность композиции.Авторов роднит философский взгляд на окружающий мир. В своем творчестве они размышляют о месте человека в современном урбанистическом мире. Кто мы во Вселенной – венцы творения или всего лишь кирпичики Вавилонской башни?Выставка затрагивает темы манипуляции человеческим сознанием, утрату обществом гуманистических идей. Но при этом художники пристально вглядываются в человеческую душу в поисках сокровенной красоты, добра, жертвенности. Потому в их произведениях брутальность формы соседствует с трогательностью и чувственностью исполнения.Глобальность замысла и близкие каждому зрителю образы – это диалог художника со зрителем, приглашающий не только к созерцанию, но к размышлению над вечными вопросами жизни.На выставке можно увидеть 11 композиций, состоящих из 78 скульптур и инсталляций.Дата: 04 октября 2018 — 29 ноября 2018Где: Концертно-выставочный зал Архиерейских палат Суздальского кремляВремя работы: с 9:00 до 19:00, санитарный день - последний вторник месяца с 15:00 до 18:00Для справкиАлександр ВорохобРодился в 1974 году в Электростали, Московской области.Член Международного художественного фонда.Член Московского союза художников.Член Объединения московских скульпторов.Преподаватель скульптуры, заведующий кафедрой декоративного искусства и художественных ремесел Московского педагогического государственного университета.Кандидат наук в области теории и методики преподавания изобразительного искусства.Образование:- художественно-графический факультет МПГУ (мастерская скульптуры).- Аспирантура в Московском государственном академическом художественном институте им. Сурикова.Персональные выставки:- Москва полуподвальная. ЦДХ, Москва, 2009.- Александр Ворохоб. Скульптура. Галерея Les Oreades, Москва, 2012.- Александр Ворохоб. Скульптура. Галерея Les Oreades, Москва, 2012.- След синего. г.Усолье, Пермский край, 2015.- Ускользающая реальность. Галерея современного искусства «KGF gallery». Москва, 2017.- Стена. Стеснённые. Межстенье. Галерея А3, Москва, 2018.Работы Александра Ворохоба находятся в коллекции Государственной Третьяковской галереи, в парке «Музеон» (Москва), парке музея «Горки Ленинские» (Московская область), Парке искусств МПГУ (Москва), на территории Усольского историко-архитектурного музея «Палаты Строгановых» (Усолье, Пермский край), в Музее NUS (Сингапур), в Национальной галерее Сингапура, в Музее Гонконгского университета, в Музее Китайского университета в Гонконге, в собраниях галерей Лондона, Амстердама, Парижа, Венеции.Ольга ХанРодилась в 1977 году в Москве.Член Московского союза художников.Образование:Московский государственный университет сервиса (кафедра изобразительного и прикладного искусства).Персональные выставки:- Выставочный зал МСХ, Москва, 2005.- Модели для сборки. Галерея «Ясная Поляна», г. Тула, 2008.- Построения. Историко-архитектурный музей, г. Тула, 2014.- Малая часть. Усольский историко-архитектурный музей, г. Усолье, Пермский край, 2016.- Скульптура и графика. Галерея Романовых, г. Красноярск, 2017.Награды:Благодарность Российской академии художеств за произведения, представленные на юбилейной выставке «50 лет МСХ», 15 января 2013 г.Медаль МСХ «За заслуги в развитии изобразительного искусства».Фёдор ВоробьёвРодился в1974 году в Москве.Член Российского союза художников.Образование:Московский государственный художественный институт им. В.И. СуриковаНаграды:- Лауреат выставки " Молодые художники России".- Обладатель диплома Российского союза художников " За вклад в искусство".Монументальные работы:Автор скульптурного фонтана во 2-м Обыденском переулке в Москве.Автор бюста А.С. Попова в Министерстве связи в Москве и в зале славы Международного центра связи в Женеве. Автор фонтана у медицинского центра на ул. Тимура Фрунзе в Москве.Лауреат конкурса на создание памятника " В борьбе против фашизма мы были вместе" на Поклонной горе.