Пенсионерку из Альметьевска заподозрили в попытке отравить своего сына и его семью - после обеда они обнаружили в своих тарелках шарики ртути.

Пенсионерку из Альметьевска заподозрили в попытке отравить своего сына и его семью — после обеда они обнаружили в своих тарелках шарики ртути, сообщает управление СКР по Татарстану.Инцидент произошел днем 3 октября, когда за стол сели 61-летний хозяин дома, его супруга, их дочь, двое внуков (8 лет и 1 год), а также 14-летний племянник. При этом 78-летняя мать главы семьи предпочла в тот день обедать отдельно. Неладное заподозрили не сразу, но еще до того, как тарелки опустели — среди макарон с подливкой дети обнаружили непонятные шарики.Спустя пару часов хозяину дома стало плохо, его доставили в больницу, остальные члены семьи находятся под наблюдением врачей.О взаимоотношениях с 78-летней женщиной, на которую и пали подозрения, ничего не сообщается. Ей предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.