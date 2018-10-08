Полицейские установили местонахождение 49 граждан, подозреваемых в совершении преступлений, 3 лиц пропавших без вести, идентифицировали личности 4 неопознанных трупов.

В целях розыска и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия, а так же розыска и установления местонахождения лиц, пропавших без вести, со 2 по 3 октября текущего года на территории Владимирской области проведен второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Розыск».За два дня проведенных оперативных мероприятий полицейскими задержаны 49 граждан, подозреваемых в совершении преступлений, в том числе 30 – находившихся в федеральном розыске.Так, сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД установили местонахождение находившихся в федеральном розыске гражданина 1991 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ, и гражданина 1990 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 291.2 УК РФ.Также в ходе операции было установлено местонахождение 3 лиц, заявленных как без вести пропавшие, идентифицированы личности 4-х ранее обнаруженных на территории региона трупов.