Фантастический кинокомикс-боевик Marvel "Веном" (Venom) с Томом Харди в главной роли триумфально возглавил кинопрокат России и странах СНГ, по итогам выходных собрав 965,5 миллиона рублей.

Что следует из предварительных данных по бокс-офису специализированного порталаРежиссер - Рубен Флейшер (). В других ролях Мишель Уильямс, Риз Ахмед, Вуди Харрельсон. .На вторую строчку драма Сарика Андреасяна "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым. Картина заработала за уикэнд еще 82 миллиона рублей.Третье место занимает еще один новичок проката, режиссерский дебют актера Брэдли Купера, где он сыграл главную мужскую роль, главную женскую отдав певице и актрисе Леди Гаге. Мелодрама , очередной ремейк голливудской классики, за свои премьерные дни собрала 46,8 миллиона рублей.