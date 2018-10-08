Его инаугурация прошла в Белом доме

Его инаугурация прошла в Белом домеВладимир Сипягин официально стал губернатором Владимирской области — его инаугурация прошла в Белом доме.Вел ее актёр Владимирского областного академического театра драмы имени Луначарского Юрий Круценко.На торжественной церемонии присутствовали представители всех ветвей власти региона и епархии, руководители производственных предприятий и учебных заведений. Кроме того, поздравить Сипягина приехал Владимир Жириновский и полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь ЩёголевПеред всеми присутствующими Владимир Сипягин принял присягу губернатора Владимирской области и подписал указ о вступлении в должность. Он поклялся ответственно и добросовестно исполнять свои обязанности в интересах жителей региона, а также соблюдать Конституцию, федеральные и областные законы.