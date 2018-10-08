Он выгнал из комнаты ее брата, чтобы тот не мешал ему приставать к малышке

Он выгнал из комнаты ее брата, чтобы тот не мешал ему приставать к малышкеВо Владимире задержали 57-летний мужчину, который подозревается в надругательстве над ребенком. Об этом сообщает пресс-служба регионального СледКома.6 октября владимирец со своей женой пришел на день рождения друзей. Он слишком много выпил и в самый разгар празднества его отправили спать в соседнюю комнату. Там он увидел двух детей – мальчика и девочку.Мальчика он выставил за дверь, после чего он надругался над 6-летней малышкой. Мама ребят заподозрила неладное, зашла в комнату и была в шоке от увиденного.Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.Психологическое состояние девочки контролируют, при необходимости ребенку обеспечат сопровождение специалиста.Расследование уголовного дела продолжается.