Авария произошла недалеко от Красного креста

Авария произошла недалеко от Красного крестаУ Красного креста во Владимире произошла авария с легковушкой и мотоциклом. Происшествие случилось днем 6 октября.По предварительной информации, 39-летний владимирец за рулем автомобиля Volvo XC90 не предоставил преимущество мотоциклисту, который ехал по главной дороге.В результате ДТП водителя мотоцикла HondaX-11 госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом правой лодыжки.По факту происшествия проводят проверку. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.