Андрей Шохин поблагодарил владимирцев, однако отругал районные администрации и управляющие компании

Андрей Шохин поблагодарил владимирцев, однако отругал районные администрации и управляющие компанииНа планерке в мэрии сити-менеджер Владимира Андрей Шохин подвёл итоги субботника, который прошел 6 октября.На первую уборку этой осени вышло более 19 тысяч владимирцев. Некоторые трудовые коллективы прибрались днем ранее, в пятницу. А весь собранный мусор вывозили все выходные.По данным штаба субботника, с улиц и дворов города собрали около 300 тонн мусора, бытового хлама и веток.Андрей Шохин поблагодарил владимирцев, однако отругал районные администрации и управляющие компании за отсутствие чистоты на контейнерных площадках. Он объяснил, что мусор хоть и вывозят своевременно, территории рядом с контейнерами оставляют желать лучшего. В городе много «убитых» мусорок и поврежденных ограждений, из-за чего мусор разлетается по дворам.Сити-менеджер попросил устранить эту проблему и напомнил, что месячник чистоты продлится до конца октября.