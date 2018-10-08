Американские
истребители и транспортные самолеты приземлились на украинских военных
аэродромах. В непосредственной близости от российских границ начались многонациональные
авиационные учения Чистое небо – 2018.
Американские
истребители и транспортные самолеты приземлились на украинских военных
аэродромах. В непосредственной близости от российских границ начались многонациональные
авиационные учения "Чистое небо – 2018".
Маневры
проходят с участием военных из стран НАТО. Кроме Украины, в них
принимают участие Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша,
Румыния и США.
Основные полеты
авиации будут проходить на территории
Хмельницкой и Винницкой областей. К учениям привлечены истребители F-15
и транспортные самолеты C-130 ВВС США, сообщает РИА Новости.
Всего
в маневрах будет задействовано не менее 950 человек. Помимо истребителей в
учениях примут участие самолеты-заправщики и большое количество беспилотной
авиации.
В
конце августа на Украине уже проходили совместные командно-штабные учения
Военно-морских сил с другими формированиями и правоохранительными органами. Они
носили название "Шторм-2018".
Стоит
отметить, что НАТО в последние годы планомерно увеличивает военную группировку
у западных границ России. Плацдармом для наращивания военной мощи у границ
России стали страны Балтии. Латвия сейчас буквально нашпигована оружием и
солдатами сразу из нескольких стран Альянса. Такая же ситуация скоро будет
наблюдаться в Литве и Эстонии.
Украина между тем не оставляет надежды на скорое вступление в НАТО е Евросоюз. Об этом давно грезит президент Петр Порошенко. Правда, в Североатлантическом альянсе и ЕС уже не раз давали
понять Киеву, что он пока не готов к этому.
Недавно еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан заявил недавно, что говорить о вхождении Украины в европейскую семью в ближайшие годы пока
рано. По его мнению, официальный Киев должен сосредоточить усилия на
имплементации соглашения об ассоциации с Европейским союзом.