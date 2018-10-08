Американские истребители и транспортные самолеты приземлились на украинских военных аэродромах. В непосредственной близости от российских границ начались многонациональные авиационные учения Чистое небо – 2018.

Американскиеистребители и транспортные самолеты приземлились на украинских военныхаэродромах. В непосредственной близости от российских границ начались многонациональныеавиационные учения "Чистое небо – 2018".Маневрыпроходят с участием военных из стран НАТО. Кроме Украины, в нихпринимают участие Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша,Румыния и США.Основные полетыавиации будут проходить на территорииХмельницкой и Винницкой областей. К учениям привлечены истребители F-15и транспортные самолеты C-130 ВВС США, сообщает РИА Новости.Всегов маневрах будет задействовано не менее 950 человек. Помимо истребителей вучениях примут участие самолеты-заправщики и большое количество беспилотнойавиации.конце августа на Украине уже проходили совместные командно-штабные ученияВоенно-морских сил с другими формированиями и правоохранительными органами. Ониносили название "Шторм-2018".Стоитотметить, что НАТО в последние годы планомерно увеличивает военную группировкуу западных границ России. Плацдармом для наращивания военной мощи у границРоссии стали страны Балтии. Латвия сейчас буквально нашпигована оружием исолдатами сразу из нескольких стран Альянса. Такая же ситуация скоро будетнаблюдаться в Литве и Эстонии.Украина между тем не оставляет надежды на скорое вступление в НАТО е Евросоюз. Об этом давно грезит президент Петр Порошенко. Правда, в Североатлантическом альянсе и ЕС уже не раз давалипонять Киеву, что он пока не готов к этому.Недавно еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан заявил недавно, что говорить о вхождении Украины в европейскую семью в ближайшие годы покарано. По его мнению, официальный Киев должен сосредоточить усилия наимплементации соглашения об ассоциации с Европейским союзом.