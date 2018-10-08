Анастасия Волочкова порадовала поклонников новым видео в
своем Instagram. На сей
раз главным действующим лицом стала не сама балерина, а собака, помешавшая
репетиции.
Анастасия Волочкова порадовала поклонников новым видео в
своем Instagram. На сей
раз главным действующим лицом стала не сама балерина, а собака, помешавшая
репетиции.
Реакцию опубликованное артисткой видео вызвало бурную.
Пользователям сюжет не понравился: некоторые даже заподозрили, что у Волочковой
проблемы с психикой.
Балерину сняли во время разминки – артистка разогревалась
перед репетицией. Неожиданно в кадре появился сотрудник охраны, который вел на
поводке лабрадора. Собака заинтересовалась ковриком Волочковой, внимательно его
обнюхала – после чего присела рядом справить нужду.
"И такие казусы случаются перед концертом... Вовремя я
успела оттащить мешочек с пуантами и коврик для разогрева! А всего лишь хотела
сфотографироваться с собачкой.. Посмеялись от души!", – сопроводила пояснениями
видео Анастасия.
Большинство подписчиков не поняли, на какой секунде ролика
надо было смеяться. Но лабрадора, тем не
менее, поддержали. "Это все видео с концерта? Видимо, собака решила таким
образом выразить мнение большинства по поводу вашего "творчества", -
комментируют ролик пользователи.
Некоторые комментарии полны сарказма. "Настенька, это
она от зависти! Вот прямо сразу видно, что собака-нищебродка, ни разу не
померившая пуанты! Это же надо, что удумала недолюбленная псина, через весь ДК
пробежала, чтобы на вас жел..., пардон, мочу изрыгнуть!", – изощряются в
остроумии подписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Другие подписчики были еще более категоричны, назвав видео
мерзким. "Что у вас за мания выкладывать такой треш? У вас психические
отклонения?", – интересуются они состоянием здоровья артистки.