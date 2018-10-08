Анастасия Волочкова порадовала поклонников новым видео в своем Instagram. На сей раз главным действующим лицом стала не сама балерина, а собака, помешавшая репетиции.

Анастасия Волочкова порадовала поклонников новым видео всвоем Instagram. На сейраз главным действующим лицом стала не сама балерина, а собака, помешавшаярепетиции.Реакцию опубликованное артисткой видео вызвало бурную.Пользователям сюжет не понравился: некоторые даже заподозрили, что у Волочковойпроблемы с психикой.Балерину сняли во время разминки – артистка разогреваласьперед репетицией. Неожиданно в кадре появился сотрудник охраны, который вел наповодке лабрадора. Собака заинтересовалась ковриком Волочковой, внимательно егообнюхала – после чего присела рядом справить нужду."И такие казусы случаются перед концертом... Вовремя яуспела оттащить мешочек с пуантами и коврик для разогрева! А всего лишь хотеласфотографироваться с собачкой.. Посмеялись от души!", – сопроводила пояснениямивидео Анастасия.Большинство подписчиков не поняли, на какой секунде роликанадо было смеяться. Но лабрадора, тем неменее, поддержали. "Это все видео с концерта? Видимо, собака решила такимобразом выразить мнение большинства по поводу вашего "творчества", -комментируют ролик пользователи.Некоторые комментарии полны сарказма. "Настенька, этоона от зависти! Вот прямо сразу видно, что собака-нищебродка, ни разу непомерившая пуанты! Это же надо, что удумала недолюбленная псина, через весь ДКпробежала, чтобы на вас жел..., пардон, мочу изрыгнуть!", – изощряются востроумии подписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Другие подписчики были еще более категоричны, назвав видеомерзким. "Что у вас за мания выкладывать такой треш? У вас психическиеотклонения?", – интересуются они состоянием здоровья артистки.