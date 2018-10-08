Своей авантюрной политикой Соединенные Штаты вынуждают другие страны отказываться от использования доллара. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью турецкому телеканалу TRT. По словам председателя нижней палаты, будущее международных финансов – переход на расчеты в национальных валютах.

Своейавантюрной политикой Соединенные Штаты вынуждают другие страныотказываться от использования доллара. Об этом заявил спикер ГосдумыВячеслав Володин в интервью турецкому телеканалу TRT. По словампредседателя нижней палаты, будущее международных финансов – переход нарасчеты в национальных валютах.Законодатель отметил, чтоВашингтон сам загнал себя в угол авантюрной политикой и нежеланиемслышать других. Говоря о последствиях вытеснения доллара в международныхторговых отношениях, Володин отметил, что никто специально не ставилцелью заменить доллар другими средствами расчета.Однаков наши дни, подчеркнул спикер, американская валюта уже стала средствомшантажа и торговых войн. Переход в расчетах на национальные валюты,уверен председатель Госдумы, позволит государствам отстоять суверенитет,финансовую независимость и защитить своих граждан, передает "Интерфакс".Поего словам, выход из создавшегося положения заключается в предложении России, Турции, Ирана и Китая обиспользовании в торговле национальных валют. Спикер отметил, что такой вариант обсуждают и другие страны. Расчеты в национальныхвалютах – это будущее системы международных финансов, добавил председатель нижней палаты."Монополия доллара дальше уже просто невозможна, исходя из того, что произошло, в том числе с ВТО", – резюмировал Володин.Напомним, председатель нижней палаты во главе думской делегации находится с официальнымвизитом в Турции, куда он прибыл на III Совещание спикеров парламентов странЕвразии. Вячеслав Володин уже встречался со своими коллегами – главамипарламентов Казахстана, Турции, Катара.последнее время все больше стран отказываются от валют третьих стран вовзаиморасчетах друг с другом. Переход на расчеты в национальныхвалютах активно обсуждается в рамках международных контактов Госдумы.Так,недавно этот вопрос был в ходе встречи председателя нижнейпалаты с главой Собрания Исламского Совета (Меджлиса) Ирана Али Лариджани. Стороны констатировали значительный рост взаиморасчетов в нацвалютах.