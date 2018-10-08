Своей
авантюрной политикой Соединенные Штаты вынуждают другие страны
отказываться от использования доллара. Об этом заявил спикер Госдумы
Вячеслав Володин в интервью турецкому телеканалу TRT. По словам
председателя нижней палаты, будущее международных финансов – переход на
расчеты в национальных валютах.
Своей
авантюрной политикой Соединенные Штаты вынуждают другие страны
отказываться от использования доллара. Об этом заявил спикер Госдумы
Вячеслав Володин в интервью турецкому телеканалу TRT. По словам
председателя нижней палаты, будущее международных финансов – переход на
расчеты в национальных валютах.
Законодатель отметил, что
Вашингтон сам загнал себя в угол авантюрной политикой и нежеланием
слышать других. Говоря о последствиях вытеснения доллара в международных
торговых отношениях, Володин отметил, что никто специально не ставил
целью заменить доллар другими средствами расчета.
Однако
в наши дни, подчеркнул спикер, американская валюта уже стала средством
шантажа и торговых войн. Переход в расчетах на национальные валюты,
уверен председатель Госдумы, позволит государствам отстоять суверенитет,
финансовую независимость и защитить своих граждан, передает "Интерфакс".
По
его словам, выход из создавшегося положения заключается в предложении России, Турции, Ирана и Китая об
использовании в торговле национальных валют. Спикер отметил, что такой вариант обсуждают и другие страны. Расчеты в национальных
валютах – это будущее системы международных финансов, добавил председатель нижней палаты.
"Монополия доллара дальше уже просто невозможна, исходя из того, что произошло, в том числе с ВТО", – резюмировал Володин.
Напомним, председатель нижней палаты во главе думской делегации находится с официальным
визитом в Турции, куда он прибыл на III Совещание спикеров парламентов стран
Евразии. Вячеслав Володин уже встречался со своими коллегами – главами
парламентов Казахстана, Турции, Катара.
В
последнее время все больше стран отказываются от валют третьих стран во
взаиморасчетах друг с другом. Переход на расчеты в национальных
валютах активно обсуждается в рамках международных контактов Госдумы.
Так,
недавно этот вопрос был в ходе встречи председателя нижней
палаты с главой Собрания Исламского Совета (Меджлиса) Ирана Али Лариджани. Стороны констатировали значительный рост взаиморасчетов в нацвалютах.