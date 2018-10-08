Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры с председателем законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым. Встреча состоялась в рамках III Совещания спикеров парламентов стран Евразии в турецкой Анталье.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры с председателемзаконодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.Встреча состоялась в рамках III Совещания спикеров парламентов странЕвразии в турецкой Анталье.Председательнижней палаты отметил важность вопросов, которые будут обсуждаться наплощадке – экономическое развитие, охрана окружающей среды, борьба стеррористической угрозой.Пословам Володина, необходимо найти решения проблем, которые волнуютграждан обеих стран. Это необходимо делать посредством диалога, иформат Совещания спикеров Евразии этому способствует, подчеркнулпредседатель нижней палаты.СпикерГосдумы также высказался за активизацию взаимодействия парламентов двухстран. "Нам необходимо строить работу не только на уровне нашихконтактов, но и на уровне профильных комитетов, это будет эффективно", -сказал он.Володин отметил важность вовлечения в контакты и представителейзаконодательных органов регионов. Председатель нижней палаты уверен: этобудет способствовать экономическому развитию субъектов.В свою очередь, Нурдижон Исмоиловпоблагодарил российских законодателей за приглашение Узбекистанаучаствовать в Совещании.Российскиепарламентарии во главе с ВячеславомВолодиным в воскресенье, 7 октября, прибыли в турецкую Анталью, где онипримут участие в III Совещании спикеров парламентов стран Евразии.мероприятии примут участие представители 41 страны. Как отмечалВячеслав Володин, мероприятие в перспективе оно может стать новойплощадкой, где законодатели разных стран будут обмениваться опытом иналаживать координацию по ключевым вопросам.состав российской делегации, помимо Вячеслава Володина, входятзаместитель председателя нижней палаты Сергей Неверов, главы комитетовпо международным делам Леонид Слуцкий, по делам СНГ, евразийскойинтеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников и другиечлены нижней палаты. Они представляют все фракции Госдумы.Наканунеспикер Госдумы уже успел провести ряд встреч со своими зарубежнымиколлегами. Вячеслав Володин встречался с главой Великого национальногособрания республики Бинали Йылдырымом и председателем Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурланом Нигматулиным.