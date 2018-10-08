В передаче Новые русские сенсации на канале НТВ журналисты провели собственное расследование и поделились подробностяи тайной свадьбы Марии Максаковой. А Элина Мазур и вовсе убеждена, что убитый муж оперной дивы Денис Вороненков и вовсе жив.

В передаче "Новые русские сенсации" на канале НТВ журналисты провели собственное расследование и поделились подробностяи тайной свадьбы Марии Максаковой. А Элина Мазур и вовсе убеждена, что убитый муж оперной дивы Денис Вороненков и вовсе жив.О новом браке безутешной вдовы Марии Максаковой стало известно только после того, как она подала на новоиспеченного мужа в суд. Выяснилось, что 12 июля Мария Максакова сочеталась браком в одном из киевских загсов с неким Далхатом Халаевым. Мужчина родом из Нальчика и на лет десять младше артистки. В дар молодому мужу Максакова отписала семикомнатную квартиру в центре Москвы, однако тот быстро продал апартаменты за 95 миллионов рублей. Мария об этом узнала и подала в суд заявление признать сделку ничтожной.Журналисты выяснили, что Далхат Халаев злостный неплательщик штрафов, а когда поехали к нему на родину и спросили о нем мать, та отказалась говорить с ними. Тогда репортеры отправились на квартиру Марии Максаковой, которую та любезно отписала мужу. Там их встретил некий бородатый брюнет, который попросту прогнал представителей СМИ. Однако журналисты предположили, что их встретил покупатель квартиры Мурат Мержоев. Они отправились в Ингушетию, чтобы узнать, как живет человек, сумевший заплатить 95 миллионов рублей за хоромы оперной дивы. Оказалось, что семья Мурата, проживающая в старом одноэтажном доме с мансардой, впервые слышат о дорогостоящей покупке, более того, они его давно не видели.Полковник Андрей Мурзиков, бывший друг Дениса Вороненкова, убежден, что Марией Максаковой просто воспользовались. По его словам, Денис завладел большими деньгами, а всю ответственность скинул на знакомых. в том числе и на него. Мурзикову еле удалось отбиться от обвинений в мошенничестве. Мужчина убежден, что у Вороненкова не было источников дохода, поэтому он женился на Марии Максаковой, у которой были необходимые ему связи. Более того, по словам Мурзикова, Вороненков никогда не участвовал ни в каких боевых действиях, о которых ранее рассказывала певица. Но у него было страстное желание "отметиться".В передаче разные люди называли Дениса Вороненкова мошенником, решалой и теневым рейдером. Многие уверены, что на самом деле он жив, к примеру, Элина Мазур. "Понеслась коза по ипподрому", – сказала она. Элина убеждена, что тайная свадьба была устроена для того, чтобы стрясти с Марии Максаковой старый долг Дениса Вороненкова, чтобы к дарственной никто не придрался."Ей прислали человека и сказали: "Рассчитайся!" Она взяла и вот это ему передала", – высказалась Мазур. "Ребят, они с мужем всю страну натянули. Оставили столько долгов, сколько за миллион лет не расплатиться. Она бросила здесь своих детей, свою мать", – заявила Элина. При этом она уверена, что Мария Максакова еще легко отделалась. По ее мнению, стоимость квартиры в разы ниже долга.Якобы главная цель – доступ к оффшорным счетам Дениса Вороненкова на Виргинских островах. Мазур высказала убеждение, что муж Максаковой жив. А на Украину они уехали, чтобы инсценировать убийство Вороненкова, потому что, по мнению Элины, ни в одной другой стране это бы просто невозможно было осуществить.