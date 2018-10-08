Российская актриса Екатерина Шпица ответила “да” избраннику прямо на сцене театра. Это будет второй брак звезды.

Российская актриса Екатерина Шпица ответила “да” избраннику прямо на сцене театра. Это будет второй брак звезды.Екатерина не любит рассказывать о личной жизни, однако поклонники в курсе, что ее сердце занято генеральным директором фитнес-клуба X-Fit "Столешников" Русланом Пановым. Молодой человек сделал предложение зазнобе на глазах у сотни зрителей театра имени Михаила Булгакова.Видео с романтичным моментом попало в Instagram. Шпица играла Джульету в новой постановке Сергея Алдонина. После спектакля, как только стихли аплодисменты, Руслан взобрался на сцену с букетом.Он встал на одно колено перед Екатериной и произнес заветный вопрос. Актриса без колебаний ответила согласием.Будущий муж знаменитости старше ее на три года. Он родом из Якутии. Панов получил два высших образования – имеет диплом преподавателя английского языка в начальных классах, также он окончил Российскую международную академию туризма. Несколько лет назад Руслан стал тренером по фитнесу, благодаря чему и познакомился с Екатериной.Напомним, для Шпицы брак с Пановым станет вторым. Ранее она уже была замужем за профессиональным спортсменом и каскадером Константином Адаевым, в браке с которым родила сына Германа. Об этом сообщает .