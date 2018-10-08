Самолет израильских ВВС нанес удар по группе палестинцев в секторе Газа, запускавших в сторону территории Израиля воздушные шары с горящими предметами. По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, удар был нанесен по группе террористов в южной части сектора Газа.

Самолет израильских ВВС нанес удар по группе палестинцев в секторе Газа, запускавших в сторону территории Израиля воздушные шары с горящими предметами. По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля (IDF), удар был нанесен "по группе террористов в южной части сектора Газа".Информации об убитых или раненых в результате израильского удара не поступало, передает ТАСС. Однако накануне сообщалось, что жертвами последних столкновений местных жителей с израильскими военными в Газе стали два человека, в том числе 12-летний мальчик. Еще почти 380 человек в результате этих столкновений пострадали, около 200 раненых доставили в больницы.Протестные акции "Великий марш возвращения" начались на границе палестинского анклава в конце марта. За это время в стычках с израильскими военными погибли около 200 палестинцев и более 19 тысяч пострадали. С израильской стороны в приграничных столкновениях был убит один военнослужащий.4 октября израильская армия начала стягивать к Газе дополнительные подразделения для отражения возможных нападений в ходе усиливающихся протестов. 5 октября израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал жесткий ответ Израиля на любые нападения из сектора Газа.