Мужчина похитил запасное колесо большегруза, пока водитель спал в кабине.

22 сентября около трёх часов ночи сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району в ходе патрулирования обратили внимание на легковой автомобиль, припаркованный у остановочной площадки большегрузного транспорта на одном из участков федеральной трассы.Приблизившись к легковушке, инспекторы заметили, что водитель перекладывает в багажник автомобильное колесо. Отвечая на вопросы полицейских, автолюбитель заметно нервничал.Спустя несколько минут было установлено, что данное колесо житель Гороховецкого района 1995 года рождения демонтировал и похитил с одного из припаркованных большегрузов, пока водитель спал в салоне.Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 26 000 рублей.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Похищенное имущество возвращено законному владельцу.