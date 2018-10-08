Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона мира в легком весе в единоборствах (UFC). Однако Хабиб может быть лишен звания чемпиона за поведения после боя.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона мира в легком весе в единоборствах (UFC). Однако Хабиб может быть лишен звания чемпиона за поведения после боя.После победы над Макгрегором Хабиб перелез через край октагона и отправился к представителям команды ирландца. Это была реакция на постоянные оскорбления и угрозы со стороны Макгрегора и его представителей. Члены команды Нурмагомедова в свою очередь атаковали Макгрегора. Конфликт был погашен с помощью полиции.На пресс-конференции Хабиб Нурмагомедов извинился за свое поведение. Но президент UFC Дэйна Уайт пригрозил российскому бойцу серьезными санкциями. Вплоть до лишения чемпионского титула. "Если дисквалификация будет длительной, то, вероятно, мы лишим его титула. Конечно, будут санкции. Парень, который прыгает ногами в толпу, больше не будет драться здесь. Сомневаюсь, Хабибу вообще еще раз дадут визу после такого поведения" – цитирует Уайта ТАСС.