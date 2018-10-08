Появившиеся в прессе сообщения представителей торговых сетей о возможном дефиците продуктов являются недостоверной информацией и обманом граждан. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя распространившиеся в СМИ сообщения о возможном недостатке продуктов в супермаркетах из-за запрета для ретейлеров возвращать товары поставщикам. Парламентарий предложила провести парламентские слушания по теме с участием заинтересованных лиц.

Появившиеся в прессе сообщения представителей торговых сетей о возможном дефиците продуктов являются недостоверной информацией и обманом граждан. Об этом заявила вице-спикерГосдумы Ирина Яровая, комментируя распространившиеся в СМИ сообщения овозможном недостатке продуктов в супермаркетах из-за запрета дляретейлеров возвращать товары поставщикам. Парламентарий предложилапровести парламентские слушания по теме с участием заинтересованных лиц.Сообщенияпро дефицит Яровая назвала уловкой, чтобы сохранить дискриминацию вотношении производителей. Она отметила, что иностранным поставщикамретейлеры никогда ничего не возвращали. "Получается, торговые сетиущемляют интересы исключительно наших отечественных производителей, азначит, и российских граждан", – подчеркнула вице-спикер Госдумы.Возвратыторговыми сетями нереализованных товаров обратно производителям Яроваяназвала "издевательством". Она отметила, что производитель тратится наизготовление продукции, на упаковку, налоги, зарплаты работникам ипрочее. "Но торговые сети не желают нести свои риски и возвращают всенепроданное", – посетовала законодатель. Она подчеркнула, что есличеловек купил в магазине лишнее и не съел это, то вернуть остатки в магазин он не имеет права.качестве примера законодатель привела данные из письма Ассоциации"Хлебопеки Санкт-Петербурга". В прошлом году ее членам возвратилипорядка 14 тысяч тонн непроданного хлеба на сумму более миллиарда 300миллионов рублей.Пословам депутата, внесенную инициативу о запрете ритейлерам возвращатьпродукцию поставщикам поддержали 75 регионов, девять отраслевых союзовпроизводителей. Кроме того, сообщила Яровая, в субъектах Федерациипрошло более 600 круглых столов с участниками продовольственного рынка.Какотметила зампред нижней палаты, только честные отношения спроизводителем и покупателем могут быть основой для здоровой конкуренциии продовольственной безопасности страны. Законодатели, подчеркнулаЯровая, выступают за открытый диалог. "Предлагаю провести его в форматепарламентских слушаний с участием всех заинтересованных сторон винтересах граждан России", – сказала вице-спикер.Напомним,в Госдуме седьмого созыва вошло в практику проводить большиепарламентские слушания под председательством спикера по обсуждениюнаиболее значимых и актуальных законопроектов. В нижней палате ужепроходили слушания по защите прав участников долевого строительства, пореновации, развитию цифровой экономики, совершенствованию пенсионнойсистемы и другим актуальным вопросам.