Появившиеся в прессе сообщения представителей торговых сетей о возможном дефиците продуктов являются недостоверной информацией и обманом граждан. Об этом заявила вице-спикер
Госдумы Ирина Яровая, комментируя распространившиеся в СМИ сообщения о
возможном недостатке продуктов в супермаркетах из-за запрета для
ретейлеров возвращать товары поставщикам. Парламентарий предложила
провести парламентские слушания по теме с участием заинтересованных лиц.
Появившиеся в прессе сообщения представителей торговых сетей о возможном дефиците продуктов являются недостоверной информацией и обманом граждан. Об этом заявила вице-спикер
Госдумы Ирина Яровая, комментируя распространившиеся в СМИ сообщения о
возможном недостатке продуктов в супермаркетах из-за запрета для
ретейлеров возвращать товары поставщикам. Парламентарий предложила
провести парламентские слушания по теме с участием заинтересованных лиц.
Сообщения
про дефицит Яровая назвала уловкой, чтобы сохранить дискриминацию в
отношении производителей. Она отметила, что иностранным поставщикам
ретейлеры никогда ничего не возвращали. "Получается, торговые сети
ущемляют интересы исключительно наших отечественных производителей, а
значит, и российских граждан", – подчеркнула вице-спикер Госдумы.
Возвраты
торговыми сетями нереализованных товаров обратно производителям Яровая
назвала "издевательством". Она отметила, что производитель тратится на
изготовление продукции, на упаковку, налоги, зарплаты работникам и
прочее. "Но торговые сети не желают нести свои риски и возвращают все
непроданное", – посетовала законодатель. Она подчеркнула, что если
человек купил в магазине лишнее и не съел это, то вернуть остатки в магазин он не имеет права.
В
качестве примера законодатель привела данные из письма Ассоциации
"Хлебопеки Санкт-Петербурга". В прошлом году ее членам возвратили
порядка 14 тысяч тонн непроданного хлеба на сумму более миллиарда 300
миллионов рублей.
По
словам депутата, внесенную инициативу о запрете ритейлерам возвращать
продукцию поставщикам поддержали 75 регионов, девять отраслевых союзов
производителей. Кроме того, сообщила Яровая, в субъектах Федерации
прошло более 600 круглых столов с участниками продовольственного рынка.
Как
отметила зампред нижней палаты, только честные отношения с
производителем и покупателем могут быть основой для здоровой конкуренции
и продовольственной безопасности страны. Законодатели, подчеркнула
Яровая, выступают за открытый диалог. "Предлагаю провести его в формате
парламентских слушаний с участием всех заинтересованных сторон в
интересах граждан России", – сказала вице-спикер.
Напомним,
в Госдуме седьмого созыва вошло в практику проводить большие
парламентские слушания под председательством спикера по обсуждению
наиболее значимых и актуальных законопроектов. В нижней палате уже
проходили слушания по защите прав участников долевого строительства, по
реновации, развитию цифровой экономики, совершенствованию пенсионной
системы и другим актуальным вопросам.