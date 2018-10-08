Глава Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан выразил благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину за усилия, которые прилагает Россия для примирения двух Корей. Встреча законодателей прошла в рамках III Совещания спикеров стран Евразии в турецкой Анталье.

ГлаваНационального собрания Республики Корея Мун Хи Сан выразилблагодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину за усилия, которыеприлагает Россия для примирения двух Корей. Встреча законодателей прошла в рамках III Совещания спикеров стран Евразии в турецкой Анталье.МунХи Сан подчеркнул, что Москва играет главную роль в мирном процессе наКорейском полуострове. "Спасибо вам за то, что вы прошли этот путьвместе с нами", – обратился он к Вячеславу Володину.Пословам южнокорейского парламентария, установление мира в регионепозволит соединить Южную и Северную Кореи железной дорогой и создатьединую энергетическую систему двух стран. Законодатель подчеркнул, что этаинфраструктура будет объединена с Россией.свою очередь, спикер Госдумы поблагодарил своего коллегу за ту роль,которую он играет в выстраивании отношений с Россией.Володинподчеркнул, что Сеул находится на седьмом месте в списке внешнеторговыхпартнеров Москвы, и товарооборот увеличивается год от года. Только запрошедшие месяцы он вырос на 8%. "Это говорит о том, что мы строимотношения на принципах взаимопонимания и взаимной выгоды", – отметилпредседатель нижней палаты.ходе встречи Вячеслав Володин и Мун Хи Сан подписали устав совместноймежпарламентской комиссии высокого уровня. В ее рамках будут обсуждатьсявопросы дальнейшего развития двусторонних отношений и укрепления связеймежду законодателями России и Южной Кореи. Кроме того, спикер Госдумыпригласил председателя Национального собрания РК посетить Россию софициальным визитом.Напомним,председатель нижней палаты во главе думской делегации находится софициальным визитом в Турции, куда он прибыл на III Совещание спикеровпарламентов стран Евразии.Главными темами форума являются экономическое развитие, защита природы и борьба с терроризмом.Вячеслав Володин уже встречался со своимиколлегами – главами парламентов Казахстана, Турции, Катара, Киргизии.