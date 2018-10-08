Глава
Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан выразил
благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину за усилия, которые
прилагает Россия для примирения двух Корей. Встреча законодателей прошла в рамках III Совещания спикеров стран Евразии в турецкой Анталье.
Глава
Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан выразил
благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину за усилия, которые
прилагает Россия для примирения двух Корей. Встреча законодателей прошла в рамках III Совещания спикеров стран Евразии в турецкой Анталье.
Мун
Хи Сан подчеркнул, что Москва играет главную роль в мирном процессе на
Корейском полуострове. "Спасибо вам за то, что вы прошли этот путь
вместе с нами", – обратился он к Вячеславу Володину.
По
словам южнокорейского парламентария, установление мира в регионе
позволит соединить Южную и Северную Кореи железной дорогой и создать
единую энергетическую систему двух стран. Законодатель подчеркнул, что эта
инфраструктура будет объединена с Россией.
В
свою очередь, спикер Госдумы поблагодарил своего коллегу за ту роль,
которую он играет в выстраивании отношений с Россией.
Володин
подчеркнул, что Сеул находится на седьмом месте в списке внешнеторговых
партнеров Москвы, и товарооборот увеличивается год от года. Только за
прошедшие месяцы он вырос на 8%. "Это говорит о том, что мы строим
отношения на принципах взаимопонимания и взаимной выгоды", – отметил
председатель нижней палаты.
В
ходе встречи Вячеслав Володин и Мун Хи Сан подписали устав совместной
межпарламентской комиссии высокого уровня. В ее рамках будут обсуждаться
вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений и укрепления связей
между законодателями России и Южной Кореи. Кроме того, спикер Госдумы
пригласил председателя Национального собрания РК посетить Россию с
официальным визитом.
Напомним,
председатель нижней палаты во главе думской делегации находится с
официальным визитом в Турции, куда он прибыл на III Совещание спикеров
парламентов стран Евразии.Главными темами форума являются экономическое развитие, защита природы и борьба с терроризмом.
Вячеслав Володин уже встречался со своими
коллегами – главами парламентов Казахстана, Турции, Катара, Киргизии.