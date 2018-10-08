Возместил ущерб по зарплате и заплатит судебный штраф? Региональный Следком завершил расследование уголовного дела о невыплате зарплаты сотрудникам Владимирского моторо-тракторного завода.

Возместил ущерб по зарплате и заплатит судебный штраф? Региональный Следком завершил расследование уголовного дела о невыплате зарплаты сотрудникам "Владимирского моторо-тракторного завода". Напомним, в 2017 году на предприятии возникли серьёзные финансовые проблемы. За несколько месяцев, с мая по октябрь, 382 сотрудника не получили зарплату за свой труд. Общая сумма задолженности перед людьми составила более 22 с половиной миллионов рублей. Как установлено следствием, возможность заплатить заводчанам вовремя у руководства предприятия была. Но исполнительный директор вместо этого производил расчёты с контрагентами и тратил прибыль на иные хозяйственные нужды. В его действиях следователи усмотрели личную заинтересованность: желание "сохранить лицо" перед учредителем и получить более высокую должность. После вмешательства правоохранительных органов, начальник тракторного завода решил добровольно погасить задолженность. Для этого пришлось взять кредит на круглую сумму. Как пояснили в Следкоме, особенно трудно было установить точную сумму задолженности по зарплате и количество пострадавших сотрудников: кто-то из людей уже успел уволиться, некоторые работники не дожили до выплаты и деньги получали уже их родные. В настоящий момент ситуация на ВМТЗ остаётся напряжённой, сейчас там проводится конкурсное управление. Что касается исполнительного директора ВМТЗ - материалы уголовного дела Следствие передаёт в мировой суд.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального Следкома: "Мы просим судью рассмотреть вопрос о прекращении уголовного преследования фигуранта и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. То есть то, что он выплатил ущерб и признал вину в содеянном, не освобождает его от определённого наказания. Добавлю, что до полумиллиона рублей штраф может составить с должностного лица".