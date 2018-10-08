Очередной вброс в медиапространство информации о якобы имевшей место российской кибератаке в Голландии свидетельствует о перенастройке западной санкционной машины с дела Скрипаля на новые обвинения в адрес Москвы. Те, кто начал эту масштабную войну против России, явно загнаны в угол – припереть к стенке Кремль фотографиями туристов из Солсбери не удалось.

Очередной вбросв медиапространство информации о якобы имевшей место российской кибератаке вГолландии свидетельствует о перенастройке западной санкционной машины с делаСкрипаля на новые обвинения в адрес Москвы. Те, кто начал эту масштабную войнупротив России, явно загнаны в угол – припереть к стенке Кремль фотографиямитуристов из Солсбери не удалось.Задумка,конечно, была хорошая: повестить отравление Скрипаля на двух случайных людей,которые оказались в британском городке совсем с другими целями. Размахивая фотографиямиПетрова и Боширова, Лондон надеялся, что реальные люди, изображенные на них,никогда не появятся в широком общественном пространстве и уж тем боле – на телевидении.Но санкционныекукловоды просчитались и после интервью псевдообвиняемых на канале RT на время проглотили язык. Правда,потом в ход пошла совсем уж самодеятельность, организованная на коленке с использованиемпопулярной программы Photoshop.На сцену вывелинекоего виртуального полковника Чепигу идаже его водительское удостоверение. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось,что этот герой России никакого отношения не имеет к туристу и торговцуспортивным питанием Руслану Боширову.Видимо,испытывая острый дефицит в уликах по делу отравленного перебежчика Скрипаля,режиссеры спектакля "Санкции против России" решили достать из рукава новое, каким показалось, громкое дело, датированное аж апрелем 2018 года.Голландскиеспецслужбы тогда выдворили из страны группу российских граждан, которые якобыпытались провести хакерскую атаку на Организацию по запрещениюхимического оружия (ОЗХО), ее штаб-квартира находится в Гааге. А украстьчетверо русских хакеров хотели данные по малазийскому "Боингу", сбитому в 2014году над территорией Украины.Правда, бравые голландскиеофицеры почему-то забыли рассказать журналистам, какая тайная связьприсутствует между рейсом МН17 и химическим оружием. Не иначе, скоро Западобвинит Россию, что она сбила самолет над Украиной ракетой с боевым отравляющимвеществом.В Россииназвали этот вброс банальным отвлечением внимания от сложных вопросов, которыесейчас обсуждаются в Евросоюзе и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел СергейЛавров. Дело в том, что завтра, 9 октября открывается сессия Исполнительногосовета ОЗХО, а информация голландских спецслужб о российской кибератаке можетбыть использована странами, которые хотят извратить содержание Конвенции озапрещении химического оружия.И еще на однуважную деталь обратил внимание Сергей Лавров. Как раз в день пресс-конференцииглавы минобороны Нидерландов, 4 октября прошло заседание Совета министров обороны стран НАТО.А вскоре состоится и заседание Евросовета."Наверное,кому-то показалось, что выкопать апрельский сюжет и сбросить его в публичноепространство именно сейчас поможет отвлечь внимание от сложных вопросов,которые обсуждают сейчас в ЕС и НАТО, в том числе о соотношении возможностей всфере обороны между этими двумя структурами", – сказал глава российскойдипломатии.И самоеглавное: Лавров рассказал, что ничего тайного в поездке обвиненных в шпионажероссийских специалистов в Гаагу в апреле этого года не было. Они непрятались ни когда прилетели аэропорт, ни когда селились в гостиницу, ни когдапосещали российское посольство. А задержали их безо всяких объяснений, безправа на телефонный звонок и сразу же отправили в аэропорт.И вот чтоинтересно: за прошедшие полгода никаких демаршей или нот протеста в связи сэтим инцидентов ни в Москве, ни в Гааге в апреле не предпринималось. Но этаистория всплыла почему-то именно сейчас, когда в Европе проходят большиеполитические встречи и форумы, а в деле Скрипаля возникли проблемы сдоказательствами вины России.Стоитотметить, что по этой теме высказался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он от имени Кремля предостерег Запад от использования СМИ для обвинений Россиив кибератаках и прочих вмешательствах. Песков предупредил, что Москва больше небудет общаться через журналистов с обвинителями России: для этого есть официальныеканалы по линии соответствующих ведомств.надо сказать, что эти каналы к вечеру 8 октября заработали, как говорится, наполную мощность: послу Нидерландов в России Рене Джонс-Бос вызвали наСмоленскую площадь и вручили ноту в связи с обвинениями в адресРоссии в кибератаках.