Китайские власти сообщили, что бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй находится под следствием по делу о коррупции, его подозревают в серии преступлений, в том числе во взяточничестве.

Бывший руководитель Интерпола Мэн Хун-Вэй задержан в Китае по подозрению в коррупции, передает телеканал "Россия 24".Интерпол объявил чиновника в розыск после того, как неделю назад он отправился на родину и перестал выходить на связь с коллегами и семьей. Его супруга рассказала журналистам, что перед исчезновением он прислал странное сообщение — фотографию, на которой изображен нож. А за 4 минуты до этого написал: жди моего звонка. Скорее всего, так он пытался сообщить, что попал в беду. Накануне стало известно, что Хун Вэй покинул пост, заявление об отставке он отправил в Интерпол. Новый президент будет выбран на Генассамблее Интерпола в ноябре в Дубае. До этого момента международную полицию возглавит старший вице-президент, представитель Южной Кореи Ким Чен Ян.После этого центральная комиссия компартии Китая по проверке дисциплины сообщила, что в отношении Мэн Хунвэя проводится расследование в связи с нарушением закона.Министерство общественной безопасности КНР проведет расследование в отношении подозреваемых в коррупции сообщников экс-президента Интерпола, для чего будет создана специальная рабочая группа.