Пока еще супруга 87-летнего актера Ивана Ивановича Краско – Наталья Шевель возмущена слухами. Поговаривают, что девушка летает в Израиль к тайному поклоннику.

Пока еще супруга 87-летнего актера Ивана Ивановича Краско – Наталья Шевель возмущена слухами. Поговаривают, что девушка летает в Израиль к тайному поклоннику.О разладе в семье народного артиста Краско известно уже давно. Актер недоволен молодой женой. Он мечтает о наследнике, однако Шевель отказывается рожать ему ребенка.В одном из ток-шоу Наталья призналась, что вместе с мужем ютится в небольшой комнатке у родственников Ивана Ивановича, и для малыша там нет места. К тому же, ни у нее, ни у Краско нет стабильного дохода.Однако ходят слухи, что у девушки есть тайный возлюбленный, с котором она часто отдыхает в Израиле. Однако сама Наталья отрицает эту информацию.“Прочитала статью, про то, как я езжу к любовнику в Израиль. На фото мои брат и сестренка. Замуж я не собираюсь и, после развода с Иваном Ивановичем, еще долго мне никто не будет нужен. Я приезжаю к семье. В мою любимую страну. И официально заявляю, что не рассматриваю никаких отношений!” – сообщила Шевель в личном аккаунте Instagram.Отметим, что пожилого Краско также подозревают в неверности. В шоу Первого канала артист представил некую Юлию Кичемасову. Девушка уверила всех, что состоит в интимных отношениях с актером и собирается подарить Ивану Ивановичу долгожданную дочь. Однако после этих заявлений народный артист назвал все происходящее недоразумением, он признался, что история с молодой любовницей – это срежиссированная постановка не имеющая отношения к действительности.