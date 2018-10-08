Результаты боя отечественного бойца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора вызвали неоднозначную реакцию у россиян. Кто-то с размахом отмечает победу дагестанца, а кто-то возмущается его поступку после поединка. В числе недовльных оказался Тимати.

Результаты боя отечественного бойца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора вызвали неоднозначную реакцию у россиян. Кто-то с размахом отмечает победу дагестанца, а кто-то возмущается его поступку после поединка. В числе недовльных оказался Тимати.Российский музыкальный исполнитель опубликовал в Instagram большой пост с размышлениями о неком событии. В тексте не упоминается имя бойца Нурмагомедова, однако подписчики отметили, что все понятно и без конкретики.Свой пассаж Тимати начал с того, ему "некого бояться и не от кого прятаться". "Я не отказываюсь ни от одного сказанного слова и не изменил своей позиции. Я не собираюсь больше ни кого поздравлять", – написал он.Очевидно, что речь идет о победе Хабиба Нурмагомедова в бою с конором Макгрегором. С первым у российского певца старые счеты: его протеже был вынужден отметить концерт в Дагестане из-за резких высказываний местных жителей и знаменитого бойца в свой адрес."Подтверждение моих, ранее сказанных слов и мыслей, я увидел вчера в семь утра то ТВ", – продолжил Тимур Юносув. Подписчики рэпера предположили, что их кумир имеет ввиду поведение Хабиба после завершения боя. Спортсмен поддался эмоциям и выпрыгнул за пределы октагона, чтобы ответить обидчикам на давние оскорбления.Несмотря на то, что дагестанец практически сразу принес извинения за некорректное поведение, Тимати решил, что это дискредитирует победу Нурмагомедова. Лидер Blackstar добавил, что не собирается закрывать комментарии: каждый желающий сможет высказать собственное мнение под постом.Напомним, что поединок между топовыми бойцами UFC завершен. Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора завершился победой дагестанского борца.Нурмагомедов на четвертой минуте четвертого раунда удушающим приемом заставил соперника сдаться. Российский спортсмен остался чемпионом UFC в легкой весовой категории.