Здание бывшего юрфака ВЛГУ на Годовой горе вновь выставили на торги. Это уже пятая попытка городских властей продать объект культурного наследия.

Здание бывшего юрфака ВЛГУ на Годовой горе вновь выставили на торги. Это уже пятая попытка городских властей продать объект культурного наследия. Сейчас здание выставлено на продажу почти на 11,5 миллионов дешевле. Теперь его стоимость будет составлять 22,7 миллиона рублей вместо 34,1 миллиона Связано это с пожаром, который произошел в доме-памятнике первого апреля текущего года. При этом будущего собственника обяжут привести объект культурного наследия в должное состояние. Отдельно стоит отметить, что учебное заведение выехало из этого здания почти 10 лет назад, и все это время культурный объект пустовал.