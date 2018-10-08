На инаугурации Владимира Сипягина с поздравительной речью выступил глава партии ЛДПР

На инаугурации Владимира Сипягина с поздравительной речью выступил глава партии ЛДПРНа инаугурации Владимира Сипягина, которая прошла сегодня в Белом доме, с поздравительной речью выступил глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.Он считает, что этот день можно считать «радостным праздником», но не только для либерал-демократов, но и для всех жителей 33 региона, показавших, что из всех предложенных им кандидатов в губернаторы, они смогли выбрать «другого человека».Владимир Вольфович заявил, что самое главное для Владимирской области сейчас – обстановка, в которой не будут ущемлять права ни ЗакСобрания, ни исполнительной власти. По его мнению, между ветвями власти должен быть баланс.«Пора перестать задавать вопросы: «Кто пришёл? Зачем пришёл»? Владимир Сипягин - новый губернатор, и он не подведет, как, например, член партии ЛДПР и губернатор Смоленской области Алексей Островский, где показатели региона заметно улучшились».Глава ЛДПР пожелал Сипягину успехов во всех его делах. При этом Владимир Жириновский пообещал, что он лично и вся фракция ЛДПР гарантирует, что 33 регион получит с федерального уровня всё, что должна получить, и вовремя.Жириновский также отметил, что все жители области будут довольны и никогда не пожалеют о своём выборе, сделанном во время выборов губернатора.Закончил Владимир Вольфович фразой: «В добрый путь, Владимир Владимирович!».