Мужчину обвиняют в присвоении и растрате денежных средств

Мужчину обвиняют в присвоении и растрате денежных средствЖителя Суздаля обвиняют в присвоении и растрате денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Следствие установило, что летом этого года мужчина работал в одном из сетевых магазинов в Суздале. В какой-то момент он воспользовался служебным положением и украл деньги в размере 80 тысяч рублей, полученные за продажу товаров.Всю сумму злоумышленник потратил на спортивные ставки.Материалы уголовного дела направлены в суд.