Мужчину обвиняют в присвоении и растрате денежных средств
Мужчину обвиняют в присвоении и растрате денежных средств
Жителя Суздаля обвиняют в присвоении и растрате денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Следствие установило, что летом этого года мужчина работал в одном из сетевых магазинов в Суздале. В какой-то момент он воспользовался служебным положением и украл деньги в размере 80 тысяч рублей, полученные за продажу товаров.
Всю сумму злоумышленник потратил на спортивные ставки.
Материалы уголовного дела направлены в суд.