Сотрудник одного из магазинов, воспользовавшись служебным положением, похитил 80 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Суздальскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя города Суздаля. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).По версии следствия, в июне текущего года обвиняемый, осуществлявший трудовую деятельность в одном из магазинов крупной торговой сети в городе Суздале, воспользовался служебным положением и похитил денежные средства в сумме 80 000 рублей, полученные за реализацию товара.В ходе следствия установлено, что похищенное фигурант потратил на спортивные ставки.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.