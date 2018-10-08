В США снова убили хип-хоп исполнителя. Это произошло днем в людном месте.

В США снова убили хип-хоп исполнителя. Это произошло днем в людном месте.Известный американский хип-хоп-певец Hollywood Play был застрелен в Нью-Йорке вовремя вечеринки. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на полицию.35-летний Фрэнк Снайдер, выступающий под псевдонимом Hollywood Play, выходил изклуба, когда к нему подъехал черный седан. Неизвестный высунулся из окна автомобиля иначал стрелять.Музыкант получил ранения в шею и ногу. Его быстро доставили вближайшую больницу, но врачам так и не удалось его спасти. Неизвестно, был ли Фрэнк Снайдер изначально мишенью для преступников, носотрудница нью-йоркского клуба утверждает, что злоумышленник целился именно вмузыканта. "Они специально целились в него. Рядом с клубом стояли еще люди... Ядумаю, что преступники ждали нужного момента", – сообщает она.Ранее в Сети была опубликована шокирующая видеозапись с места убийства другогознаменитого рэпера – XXXTentacion. Его гибель стала большим ударом для всегомузыкального мира.