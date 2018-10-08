У каждого человека свой путь, и не стоит жалеть о тех, с кем не срослось. У экс-звезды Дома-2 Оскара Каримова самые яркие воспоминания о романе с Ксенией Бородиной – тем не менее, он не горюет о расставании с прежней пассией.

У каждого человека свой путь, и не стоит жалеть о тех, с кем"не срослось". У экс-звезды "Дома-2" Оскара Каримова самыеяркие воспоминания о романе с Ксенией Бородиной – тем не менее, он не горюет орасставании с прежней пассией.Оскару Каримову – 37 лет. В 2004 году он вместе с братомСтасом прошел кастинг и попал в "Дом-2". Оскар до сих пор общается со своими коллегамипо проекту – Степой Меньщиковым, Ромой Третьяковым, Леной Берковой.Каримов признается, что о проекте у него остались самые лучшиевоспоминания. А его роман с Ксенией Бородиной – самое яркое из них. Хотя за"Домом-2" Оскар не следит очень давно – телевизор не смотрит уже лет10. Так же давно он общается и с Ксенией."После расставания созванивались раз в пятилетку, но натом все и закончилось. У нас просто нет общих друзей, интересов, поэтому истимул поддерживать общение отсутствует. Слышал, она уже не один раз была вбраке после наших отношений. Ну, у каждого свой путь. Главное, чтобы человекрядом был надежный. Как можно жалеть о расставании с тем, с кем не срослось?",– цитирует КаримоваПо словам Оскара, они с Ксенией пошли разными дорогами. Иглавное – что в итоге каждый нашел свое счастье. "Я не люблю афишироватьличную жизнь. Могу сказать, что живу в браке с любимой девушкой по имени Лена.Мы вместе уже 10 лет, но детей пока нет. Они обязательно будут в будущем",– приводит слова Каримова .Сейчас Оскар работает как диджей. Он выступает в разныхгородах, подрабатывает сведением звука для других артистов. Иногда на концертахработают вместе с братом Стасом, порой даже подменяют друг друга.Оскар признается, чтоу него много творческих наметок и идей. А возвращаться в "Дом-2" он,конечно, не собирается: возраст не тот, а кроме того, есть любимый человек,семья.