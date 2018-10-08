У каждого человека свой путь, и не стоит жалеть о тех, с кем
не срослось. У экс-звезды Дома-2 Оскара Каримова самые
яркие воспоминания о романе с Ксенией Бородиной – тем не менее, он не горюет о
расставании с прежней пассией.
У каждого человека свой путь, и не стоит жалеть о тех, с кем
"не срослось". У экс-звезды "Дома-2" Оскара Каримова самые
яркие воспоминания о романе с Ксенией Бородиной – тем не менее, он не горюет о
расставании с прежней пассией.
Оскару Каримову – 37 лет. В 2004 году он вместе с братом
Стасом прошел кастинг и попал в "Дом-2". Оскар до сих пор общается со своими коллегами
по проекту – Степой Меньщиковым, Ромой Третьяковым, Леной Берковой.
Каримов признается, что о проекте у него остались самые лучшие
воспоминания. А его роман с Ксенией Бородиной – самое яркое из них. Хотя за
"Домом-2" Оскар не следит очень давно – телевизор не смотрит уже лет
10. Так же давно он общается и с Ксенией.
"После расставания созванивались раз в пятилетку, но на
том все и закончилось. У нас просто нет общих друзей, интересов, поэтому и
стимул поддерживать общение отсутствует. Слышал, она уже не один раз была в
браке после наших отношений. Ну, у каждого свой путь. Главное, чтобы человек
рядом был надежный. Как можно жалеть о расставании с тем, с кем не срослось?",
– цитирует Каримова
По словам Оскара, они с Ксенией пошли разными дорогами. И
главное – что в итоге каждый нашел свое счастье. "Я не люблю афишировать
личную жизнь. Могу сказать, что живу в браке с любимой девушкой по имени Лена.
Мы вместе уже 10 лет, но детей пока нет. Они обязательно будут в будущем",
– приводит слова Каримова .
Сейчас Оскар работает как диджей. Он выступает в разных
городах, подрабатывает сведением звука для других артистов. Иногда на концертах
работают вместе с братом Стасом, порой даже подменяют друг друга.
Оскар признается, что
у него много творческих наметок и идей. А возвращаться в "Дом-2" он,
конечно, не собирается: возраст не тот, а кроме того, есть любимый человек,
семья.