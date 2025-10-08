Жертвой дамы стал ее давний возлюбленный девятью годами старше ее самой.

Кольчугинский городской суд вынес приговор 45-летней местной жительнице. Она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).Случайная встречаЖертвой дамы стал ее давний возлюбленный девятью годами старше ее самой. 20 лет назад между ними завязались романтические отношения, которые ни к чему серьёзному не привели. Тогда пара рассталась на дружеской ноте, но предпочла больше не общаться.В 2023 году судьба свела их вновь. Со слов ныне осуждённой, они ходили друг к другу в гости, однажды женщина даже совершенно безвозмездно помогла сделать ремонт бывшему ухажёру, после чего заночевала у него. Правда, как многие могли подумать, интима между ними в ту ночь не случилось, зато произошла ссора, во время которой хозяин квартиры разбил о голову своей помощницы кружку. И сознался ей в этом наутро: о произошедшем дама не помнила. Примерно через месяц после этого случая и произошёл трагический инцидент.«Ты бросил меня из-за другой!»Как удалось установить суду и следствию, 25 марта 2025 года женщина позвонила своему однокласснику, который как раз находился в гостях у потерпевшего. Приятели пригласили жительницу Кольчугина присоединиться к ним. Та зашла в магазин, купила шашлык — не идти же к друзьям с пустыми руками, — и отправилась по адресу.Застолье продолжалось в течение нескольких часов. В какой-то момент дама начала предъявлять претензии бывшему ухажёру.«В ходе потребления алкоголя у гостьи с хозяином возник конфликт на почве старых обид, касавшихся давнего расставания», — рассказала старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Татьяна Логинова.Женщина кричала, что 20 лет назад он бросил её ради другой девушки. Хозяин квартиры отнекивался, мол, я тогда тебе ничего не обещал, да и зачем сейчас вспоминать старые обиды.Однако дама не унималась, закатила настоящий скандал, после чего потерпевший попросил ее удалиться.Злоумышленница вышла из квартиры, но вскоре вернулась обратно, зашла в кухню, взяла там кухонный нож и, подойдя к жертве, с силой нанесла ему удар в грудь.О сложном характере осуждённой говорили и её родственники.Из материалов уголовного дела: «В трезвом состоянии она трудолюбивая, общительная, неконфликтная, на критику реагирует адекватно, но всегда отстаивает свою точку зрения. Ранее сестра спиртными напитками не злоупотребляла, но в последний год стала злоупотреблять алкоголем, могла неделю выпивать, а потом месяц не выпивать. Когда находилась в состоянии опьянения, проявляла агрессию на ровном месте, практически беспричинно. В таком состоянии часто являлась инициатором конфликтов, могла применить физическую силу, даже в отношении мужчины».Семь лет за пылкий нравНо вернемся к конфликту. Бросив нож в квартире, злоумышленница покинула место преступления. К счастью, медики, которых вызвал общий друг, приехали оперативно — потерпевший выжил.Женщина вину в совершённом преступлении признала, однако не согласилась с квалификацией содеянного, утверждая, что убивать она никого не хотела.«В ходе судебного разбирательства стороной государственного обвинения представлены исчерпывающие доказательства виновности женщины, подтверждающие верную квалификацию содеянного», — уточнила Татьяна Логинов.В итоге приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами дела.