СК РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего гражданина одной из южноазиатских стран, обвиняемого в организации наркозакладок во

СК РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего гражданина одной из южноазиатских стран, обвиняемого в организации наркозакладок во Владимире. Молодой человек попал в поле зрения правоохранителей после того, как начал распространять запрещенные вещества через мессенджер. По данным следствия, в июне этого года парень, проживавший во Владимире, откликнулся на предложение о “заработке”