Прокуратура Владимира добилась сноса многоквартирного дома №4 на улице Разина, который семь лет стоял расселенным, но представлял опасность для жителей города. Здание признали аварийным еще в 2015 году, но снесли только сейчас. Как установила проверка, дом подлежал сносу до марта 2021 года, однако городские власти не выполнили это требование. В 2022 году прокуратура через суд