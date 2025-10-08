Аналитики hh.ru подвели итоги за сентябрь и выяснили, как чувствует себя рынок труда во Владимирской области. С приходом осени владимирцы всё чаще стали задумываться о смене работы, а

Аналитики hh.ru подвели итоги за сентябрь и выяснили, как чувствует себя рынок труда во Владимирской области. С приходом осени владимирцы всё чаще стали задумываться о смене работы, а количество вакансий уменьшилось. Владимирские работодатели разместили за сентябрь 10 тысяч вакансий – на 10 % меньше, чем годом ранее, а количество резюме увеличилось на 32 %. Больше