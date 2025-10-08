За лето 2025 года санатории Владимирской области приняли 3,3 тысячи гостей, что на 9% больше, чем годом ранее. Благодаря этому они заработали 75 миллионов рублей за три летних месяца. Об этом

За лето 2025 года санатории Владимирской области приняли 3,3 тысячи гостей, что на 9% больше, чем годом ранее. Благодаря этому они заработали 75 миллионов рублей за три летних месяца. Об этом сообщил ТурСтат. В то же время, по данным Санатории-России.рф, общее количество отдыхающих в санаториях Центральной России снизилось на 3% и составило 280 тысяч человек.